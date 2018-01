Prefeitura prepara escolas e alunos terão fórmula especial na alimentação em 2018

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Educação, está realizando reforma e manutenção nas escolas e Centros de Educação Infantil de Campo Grande para receber os alunos para o início do ano letivo. Técnicos da Semed estão realizando diversos reparos e manutenções na parte elétrica e hidráulica, bem como limpeza, roçada e poda de árvores.

A Prefeitura realiza vistorias de pequenos vazamentos, localizados por equipamentos de geofone, instrumento para escutar ruídos na terra. Outros serviços como troca de torneiras, válvulas hidráulicas, reparos nos telhados, manutenção na rede de esgoto e elétrica também estão sendo realizados. Em todas as unidades está sendo feito serviços de roçada e poda de arvores.

No ano passado, o trabalho de localização de vazamentos por geofone gerou redução de gastos públicos em mais de 30 mil reais e o trabalho será mantido neste ano. “Estamos fazendo esse serviço que é importantíssimo. Conseguimos descobrir alguns vazamentos e sana-los, reduzindo gastos do dinheiro publico”, comentou o gerente de Administração, Assis Brasil.

Em 2018 uma das novidades é a inclusão das fórmulas especiais para as crianças de zero a seis meses, bem como alimentos específicos para crianças a partir dos seis meses, com fornecimento de achocolatado diet sem glúten; biscoito de arroz sem glúten e sem lactose; biscoito de polvilho com e sem glúten; biscoito sequilho sem glúten e sem lactose e leite em pó integral sem glúten e sem lactose.

A Prefeitura já concluiu as licitações que irão garantir a aquisição de alimentos. A Superintendência de Alimentação Escolar (Suale) já está organizando o depósito e com o cronograma para reposição do estoque dos produtos nas unidades escolares e Ceinfs, antes do reinicio das aulas. A licitações para confecção das merendas contemplam cargas secas, refrigeradas (proteínas) e hortifrutigranjeiros.

A Secretaria de Educação já está aguardando a chegada do material escolar para o ano letivo de 2018. A previsão é de que os 103.400 kits comecem a chegar no final de janeiro. A Prefeitura também fez licitação para compra de uniforme e aguarda amostra do fabricante para avaliar se a qualidade do produto está em confor midade com a exigência do edital de licitação.

“A Semed esta trabalhando para levar para nossos alunos maior qualidade e comodidade possível. Estamos com frente de trabalho em todas as áreas. Nossa intenção e poder iniciar o ano letivo de 2018 com todos os serviços a disposição da população”, frisou Soraia Campos, Secretaria de Educação Adjunta.

A Secretaria de Educação administra 94 escolas e 100 Centros de Educação Infantil – Ceinfs em sete regiões: Região do Anhanduizinho, Região do Bandeira, Região do Centro, Região do Imbirussu, Indubrasil, Região do Lagoa, Região do Prosa, Região Mata do Segredo e áreas rurais.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários