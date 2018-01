Prefeitura publica relação de candidatos aprovados em processo seletivo com 61 vagas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, publicou nesta terça-feira (2) o edital de convocação dos candidatos classificados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por tempo determinado, de interessados em atuar nas atividades de inspeção de produtos de origem animal, na forma prevista no Convênio de Cooperação Técnica entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Município de Campo Grande, através da Prefeitura Municipal.

O prazo de contratação será de 01 (um) ano, no total de 61 (sessenta e um) profissionais distribuídos nas funções de Auxiliar de Inspeção I, Auxiliar de Inspeção II, Auxiliar de Inspeção III, Auxiliar de Inspeção IV e Médico Veterinário.

De acordo com a publicação do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande desta terça-feira, os candidatos classificados conforme

relação nominal disposta no Anexo Único ao Edital, deverão comparecer na Secretaria Municipal de Gestão – Avenida Afonso Pena, n. 3.297, Centro – Campo Grande/MS, para orientação sobre a entrega da documentação necessária para o preenchimento das vagas de Auxiliar de Inspeção (I, II, III e IV) e Médico Veterinário, bem como a efetivação do procedimento de contratação, observando-se os itens do edital.

Os requisitos e atribuições, objeto do processo seletivo, são os seguintes: Auxiliar de Inspeção I – 36 vagas – 40 horas semanais – Remuneração R$ 1.000,00 – Ensino Médio Completo e experiência em linhas de abate e inspeção; Auxiliar de Inspeção II – 13 vagas – 40 horas semanais – Remuneração R$ 1.050,00 – Ensino Médio Completo e experiência em plantão de expedição e secretaria.

E, ainda, Auxiliar de Inspeção III – 04 vagas – 40 horas semanais – Remuneração R$ 1.150,00 – Ensino Médio Completo e experiência em plantão no abate e no supergelados; Auxiliar de Inspeção IV – 06 vagas – 40 horas semanais – Remuneração R$ 1.500,00 – Ensino Médio Completo e experiência em plantão na desossa e plantão geral.

Por fim, Médico Veterinário – 02 vagas – 40 horas semanais – Remuneração R$ 3.000,00 – Graduação em Medicina Veterinária com registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e experiência geral em frigorífico.

A relação dos candidatos e o cronograma para apresentação dos mesmos está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande, edição nº 5.104.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários