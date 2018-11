Prefeitura realiza curso de primeiros socorros para empresas que atuam no turismo de aventura

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), iniciou na terça-feira, dia 27, as aulas práticas do curso de primeiros socorros, voltado para empresas que trabalham com Turismo de Aventura.

O treinamento ocorreu na parte da manhã, na sede da Sectur, localizada no Bairro Carandá Bosque, e segue até amanhã.

De acordo com informações da superintendência de Turismo da Sectur, o intuito do curso é capacitar colaboradores das empresas de turismo de aventura e demais interessados. Guardas Civis Municipais e ciclistas estão entre os participantes.

“É necessário que as empresas que oferecem o turismo de aventura passem por treinamentos como este por conta da alta demanda de pessoas em busca de atividades em nossa região, que concentra abundante natureza. As equipes precisam estar prontas para agir em casos de acidentes”, comenta a organização.

A capacitação será concluída com demonstração de resgate aquático conduzida por militares do Corpo de Bombeiro. As aulas serão realizadas das 13 horas às 17 horas. O treinamento foi programado para ocorrer em duas fases, com aulas à distância e presencial.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 67 4042-1313

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

