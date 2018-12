Prefeitura realiza dia “D” para combater proliferação do mosquito Aedes Aegypti

A Abertura oficial da Semana Nacional de Mobilização de Combate ao Aedes Aegypti “Dia D” aconteceu na sexta-feira (30), com a mobilização da comunidade do Bairro Mata do Jacinto, na Escola Municipal Elpidio Reis.

O evento vai contou com apresentações artísticas de crianças de escolas municipais e estaduais, além de homenagear trabalhos escolares de alunos que desenvolveram projetos com objetivo de conscientizar outros estudantes quanto a importância de eliminar os criadouros do mosquito.

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad a mobilização conta com a participação dos entes federados: União, Estado e Município.

“Esta mobilização tem a finalidade mostrar que a união de todos, governo e população, é a melhor forma de derrotar o mosquito, principalmente nos meses de novembro a maio, considerados o período epidêmico para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. No ano de 2015 tivemos 1700 casos de dengue e hoje 30 de novembro de 2018 foram registramos somente 150 casos. Isso mostra que estamos trabalhando e vamos continuar conscientizando a população no combate à dengue”, concluiu Marquinhos.

O secretário Municipal de Saúde, Marcelo Vilella alerta que neste período, o calor e as chuvas são condições ideais para a sua proliferação.

“Para isso vivemos neste período numa constante guerra contra a proliferação do Aedes aegypti e aconselhamos que a população não deixem recipientes que acumulem água. O acúmulo de lixo estão entre os causadores da doença. Esses são os pontos principais da ação que eliminam os vetores que transmitem febre amarela, Zika, chikungunya e dengue”.

Para o vereador Francisco veterinário a realização do evento na Escola Elpídio Reis reforça que as crianças são as principais fontes para disseminar informações e combater ao Aedes aegypt.

“Sabemos que os estudantes fazem a diferença e podem até mesmo educar os adultos. Nosso prefeito tem feito muitas coisas e melhorias para a Capital. Esta ação de hoje visa conclamar a população para ser multiplicadores para combater a dengue”, disse Francisco.

O deputado Lídio Lopes destacou a parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

“A conscientização é muito importante e principalmente, não jogar lixo nas ruas e sim em locais apropriados. Se cada um fizer sua parte nós vamos eliminar de vez a proliferação do mosquito transmissor da dengue”.

Ação e visita

Logo após a realização do evento, o prefeito Marquinhos e equipe da Sesau, juntamente com as crianças visitaram algumas residências e ao receber a visita, o morador Paulo Chaves Ojeta, não deixou de elogiar o trabalho da equipe de endemias.

“Tenho acompanhado este trabalho que é constante e fiquei surpreso de receber o prefeito e a equipe da Sesau em minha residência”, disse Paulo.

A agente de endemias da Sesau Rosilene da Silva lembra que as equipes tem intensificado o trabalho de combate nas residências.

“A prevenção e a melhor forma de combater o mosquito. Nessa guerra contra o mosquito é bom: Guardar as garrafas de cabeça para baixo, eliminar águas dos vasos, tampar tanques e tonéis, lavar semanalmente os depósitos de água, manter as caixas d’água fechada, entregar os pneus velhos à equipe de limpeza, colocar o lixo em sacos plásticos fechados, com estas ações nós vamos evitar a dengue”, frisou Rosilene.

