Prefeitura realizará exames da mama e preventivo no paço municipal

Dando continuidade às ações do Programa de Qualidade de Vida do Servidor, instituído pelo Decreto 10.236, de 26 de outubro de 2007, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, da Superintendência de Normatização e Divulgação Institucional e apoio do Hospital de Câncer de Barretos, estará promovendo a campanha “Outubro Rosa” para servidoras, familiares e público geral.

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Para a realização dessa campanha, foi solicitado pelo Hospital o quantitativo de 54 mamografias e 80 exames preventivos dentro das faixas etárias: de 40 a 69 anos para mamografia e de 25 a 64 anos para Preventivo (Papanicolau). As inscrições e cópias dos documentos: CPF, RG, cartão SUS e comprovantes de residência para a realização dos exames já foram encaminhadas esta semana para cadastro de acordo com o horário agendado.

A meta do quantitativo da mamografia foi atingida, ficando disponíveis, ainda, algumas vagas para o preventivo, que poderão ser preenchidas no dia do evento com os documentos necessários.

Serviço:

Campanha: Outubro Rosa – Exame de mama e preventivo

Dia: 29 de outubro de 2018 – segunda-feira

Local: Rua Arthur Jorge, 500, ao lado do Estacionamento – Paço Municipal

Horário: 8h às 12h e das 13h às 16h

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

Comentários