Prefeitura reforça a segurança com entrega de armas e identificação para a Polícia Municipal

O prefeito Marquinhos Trad entregou na manhã desta terça-feira (23) a carteira funcional que capacita guardas municipais para utilização de armas letais. Eles receberão a qualificação após participarem de curso de formação.

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, a Prefeitura de Campo Grande concluiu mais uma etapa do Planejamento Estratégico da Administração Municipal com o lançamento da Polícia Municipal, entrega do armamento letal, calibre permitido em lei, para 277 agentes, e a identidade funcional com o respectivo número do porte previstos na Portaria Nº 1274 – Superintendência Regional de Policia Federal /MS, de 1º de outubro de 2018.

“Estamos entregando o armamento para ser utilizado de forma responsável. São mais de 300 policiais municipais, preparados, fardados, para dar mais segurança a nossa população”, frisa Marquinhos.

O secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, reforça que a Prefeitura capacitou os servidores em parceria com a Superintendência Regional de Polícia Federal e a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, na Academia de Polícia Civil, no primeiro Semestre de 2018, onde profissionais da Segurança Pública irão desempenhar suas funções nas 7 regiões urbanas de Campo Grande e nos distritos de Rochedinho e Anhanduí.

“Todos os funcionários da Secretaria Municipal de Segurança Pública se empenharam para realização do curso e entrega das armas e credenciais para os Policiais Municipais. Hoje nós temos mais 277 homens capacitados e armados para ajudar na parte preventiva a Policia Militar, Policia Civil e as demais forçar de segurança”, diz Azambuja.

O tenente-coronel Célio Ramos Barbosa representou o comando da Policia Militar no evento e destacou que os Policiais Municipais que receberam as armas e as credencias estão preparados para trabalhar em conjunto com os Policiais Civis e Militares, por falarem a mesma língua técnica. “Eles poderão participar de operações envolvendo todas as forças de segurança”, reforçou o tenente-coronel.

O Policial Municipal Alexandre Pedroso lembra que o caminho para que chegassem a usar o armamento letal foi longo e que todos vão utilizar os equipamentos de maneira segura.

“Os treinamentos foram de alto grau de complexidade, no qual nós tivemos que trabalhar o lado emocional e a resistência física. Agradecemos aos professores qualificados que passaram toda a doutrina teórica e prática, que vai contribuir para nosso trabalho”, agradeceu.

O vereador Fritz ressaltou que a entrega dos equipamentos é um avanço para segurança municipal de Campo Grande. “Este é mais um reforço que o prefeito Marquinhos está dando para segurança da população. Novas medidas estão sendo tomadas para reforçar a Policia Municipal”, declarou.

O evento contou com a presença do delegado de Policia Federal, Otacílio Alves, delegada e diretora da Academia de Policia Civil, Maria de Lourdes, representando a OAB/MS, Claudia Novaes, e do vereador e delegado Wellington, presidente da Comissão de Segurança da Câmara de Campo Grande.

Créditos Assessoria da Prefeitura CG

