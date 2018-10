Prefeitura retira pavimento comprometido para iniciar recapeamento da Euler de Azevedo

A pista centro/bairro da Avenida Euler de Azevedo, a partir da rotatória com a Avenida Presidente Vargas, começa a ser preparada para o recapeamento que a Prefeitura de Campo Grande vai executar, abrangendo 2,6 km até a rotatória com a Avenida Ernesto Geisel. A empreiteira começou a retirada (com máquina de fresagem) do pavimento mais comprometido, sobretudo, nos locais onde será preciso fazer remendo profundo (com reconstrução da base) .

Nesta etapa será refeito o pavimento da Euler até a rotatória com a Avenida Ernesto Geisel, concluindo o serviço iniciado em 2017 que abrangeu a outra pista da Euler (bairro/centro), entre a Presidente Vargas e a Tamandaré.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), também está prevista a fresagem de parte do asfalto antigo na Avenida Tamandaré, entre a rotatória com a Euler de Azevedo e a Rua Presidente Roosevelt. Depois será aplicada a nova capa asfáltica, inclusive na Tamandaré, onde o recapeamento já foi feito em parte da pista a partir do cruzamento com a Rua Fernando Noronha.

Nesta região da cidade, onde serão investidos R$ 5,4 milhões (recursos do PAC Pavimentação), a Prefeitura vai entregar até dezembro quase 11 quilômetros de recapeamento. A Rua Fernando Noronha, via de 3,7 km – ligação das avenidas Presidente Vargas e Tamandaré – está com asfalto novo. O mesmo tratamento será dado em 4,6 km da Tamandaré, que terá o pavimento refeito entre a Avenida Júlio de Castilho e Rua Teodoro Roosevelt. A obra complementa o recapeamento executado na Tamandaré até a UCDB.

O planejamento da Prefeitura para os próximos seis meses prevê a execução de pelo menos mais de 30 km de recapeamento. A programação abrange corredores do transporte coletivo como a Avenida Bandeirantes e a Rua Bahia; vias como a Zulmira Borba (que será duplicada); Jerônimo de Albuquerque, no Nova Lima; Francisco Pereira Coutinho; Silvério Faustino e Santo Augusto, na mesma região.

Recapeamento

Nos últimos 19 meses, a Prefeitura executou mais de 35 quilômetros de recapeamento, com recursos do PAC Mobilidade Urbana (corredor Guia Lopes/Brilhante) e do PAC Pavimentação, abrangendo dentre outas, as Avenidas Mato Grosso; Hiroshima; Desembargador Leão Neto do Carmo; Ruas Antônio Maria Coelho, dentre outras, na área do Complexo Mata do Jacinto Etapa D.

