Prefeitura suspende Taxa do Lixo e prorroga pagamento com desconto do IPTU

A Prefeitura da Capital decidiu ontem (10) estender o prazo para o pagamento do IPTU a vista com 20% de desconto. Revogou também a taxa do lixo, pois de acordo com o município os cálculos estão errados. Esta decisão foi assinada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), mesmo estando de férias.

Dessa forma o prazo final para pagamento do IPTU com 20% de desconto será dia 23 de fevereiro. Segundo o prefeito a decisão de suspender a cobrança ocorreu porque novos estudos técnicos precisaram ser realizados.

Esta suspensão da cobrança da taxa deverá ocorrer por meio de um projeto de lei que foi enviado a Câmara de Vereadores que está trabalhando em regime de plantão, devido o recesso.

De acordo com o prefeito quem já pagou o tributo com a referida taxa do lixo poderá solicitar ressarcimento ou uma compensação do valor na forma de crédito com a prefeitura. De acordo com a nota não haverá prejuízo ao contribuinte.

