Prefeitura vai revitalizar praças do guanandi e moreninha e instalar 9 academias

A Prefeitura de Campo Grande conseguiu recuperar R$ 1,2 milhão em emendas parlamentares de 2012, que vão garantir a revitalização de duas praças (nos bairros Guanandi e Moreninha 3), além da instalação de 9 academias ao ar livre, em diferentes regiões da cidade. Foram feitas adequações nos projetos e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos aguarda autorização da Caixa Econômica Federal para lançar as licitações.

Na Moreninha III, numa área de quase oito mil metros quadrados, entre as ruas Anacá e Jaturana, o campo de futebol (gramado) existente no local será cercado com alambrados, construídas pequenas arquibancadas e receberá refletores de iluminação. Será implantada uma pista de caminhada, um play-ground, instalados bebedouros e equipamentos de ginástica. O projeto está orçado em R$ 487.500,00.

Já na Praça do Bairro Guanandi, na Rua Barra Mansa, o investimento será de R$ 349.718,49, valor que computa a revitalização do espaço e implantação de uma academia da terceira idade. Estão programadas academias ao ar livre nas praças Ana Maria do Couto, Jardim Batistão, Carandá Bosque (1 e 2), Cidade Jardim, Estrela da Dalva, Jardim Panamá e Praça da Vila Alba, com investimento de R$ 433 mil.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorse, além de revitalizar essas praças em dois bairros populosos de Campo Grande, por orientação do prefeito Marquinhos Trad, foram retomadas as obras da praça da cultura , esporte e lazer do Parque do Sol, paradas há quatro anos e lançada nova licitação para conclusão das obras da praça do Jardim Noroeste. Foram viabilizados recursos junto ao Governo do Estado (R$ 2 milhões) para reforma do Ginásio de Esportes Guanandizão; será licitada a reforma do Parque Aquático do Ayrton Senna e do Jacques da Luz. Em parceria com a iniciativa privada, foi reformado o Belmar Fidalgo e reabertas as piscinas do Tarsila do Amaral.

