Presa cafetina que executou o ex-superintendente da Sefaz

Fernanda Aparecida da Silva Sylverio foi presa na terça-feira (20) acusada do assassinado do ex-superintendente da Sefaz do ex-governador André Puccinelli, Daniel Abuchain. O corpo foi encontrado abandonado no macroanel, da Capital.

A autora declarou que premeditou a execução, pois estava sendo assediada pela vítima que queria manter relações sexuais com ela e a sua amásia. De acordo com as investigações ele foi morto no motel dentro do carro no momento que realizava um fetiche com a executora. Após o crime desovou o corpo e fugiu para Bonito acompanhada de sua companheira. Através da placa do carro e das filmagens do motel foi possível localizar e prender a autora que se encontra detida na 3º Delegacia de Polícia. A polícia continua as investigações.

Comentários