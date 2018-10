Presidente da ALMS prestigia entrega da reforma e ampliação da sede do Ministério Público

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (MDB), prestigiou a solenidade de entrega da reforma e ampliação do edifício-sede do Ministério Público (MPMS) na tarde desta quinta-feira (18). O prédio leva o nome do ex-Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Fadel Tajher Iunes, que faleceu ano passado aos 83 anos de idade.

O atual Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, comandou o descerramento da placa de inauguração e proferiu um discurso emocionado sobre a trajetória profissional do homenageado que emprestou seu nome à sede da Procuradoria.

O evento também contou a participação da viúva de Fadel, além de diversas autoridades do sistema de Justiça do Estado, e serviu para que os membros e servidores do MPMS conhecessem a nova área disponibilizada aos serviços do órgão, que agora conta com recepção, salas de espera e assessoria militar, protocolo-geral, sanitários acessíveis, foyer, Plenário dos Procuradores de Justiça e elevadores.

Créditos Agência ALMS

Comentários