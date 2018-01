Presidente de CREF-MS morre após sofre infarto fulminante na Capital

Ubiratam Brito de Mello, presidente do CREF de Mato Grosso do Sul sofreu um infarto ontem (24) no estacionamento de um hotel, localizado na Avenida Afonso Pena. Os Bombeiros foram solicitado mas Ubiratam morreu no local.

De acordo com informações preliminares são de que o presidente do CREF morreu dento do carro, um Fiat Uno no estacionamento do hotel. No momento que passou mal se encontrava sozinho.

Ele residia em Três Lagoas/MS e teria vindo a Capital para uma reunião do Conselho. A Perícia esteve no local e uma equipe funerária removeu o corpo.

