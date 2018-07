Preso deixa bilhete para a amada antes de ser encontrado enforcado

DOURADOS-MS (Correspondente) – Raul Cesar Barbosa de Matos (19) foi encontrado enforcado dentro da sua cela. Fato aconteceu na noite desta quarta-feira (25), no PED em Dourados/MS.

Detentos de outras celas começaram a gritar informando que um interno estaria passando mal. Quando os agentes foram verificar encontraram o preso pendurado por uma camiseta numa das grades. Ele havia deixado um recado escrito com pasta de dente na parede que dizia ‘Oi amor, bom não mais. Engraçado parecia que nós já sabíamos que eu ia cair, né. E mesmo assim arrisquei, a gente tretou e terminamos dois dias antes. Mas ainda te amo saudades’. O detento havia sido preso com pasta de cocaína no último sábado no terminal rodoviário.

