Thiago Henrique Fonseca um dos acusados do assalto a duas agências bancárias em Chapadão do Sul, foi detido na quarta-feira (21), em Uberlândia/MG.

O autor foi preso após ameaçar a família com uma faca. A polícia foi acionada e prendeu o agressor em flagrante. Cruzando os dados da Polícia de MS descobriram que o veículo foi usado no assalto a agências bancárias no Estado. Com o autor havia explosivos e miguelitos usados para furar pneus. Ele foi encaminhado ao xadrez.

