Preso faz selfie na cadeia e publica fotos no Facebook

Igor Henrique Paim, detento do Presídio de Trânsito de Campo Grande publicou fotos de dentro da cadeia no seu perfil no Facebook. Numa das selfs ele posa ao lado de um colega de cela. O Preso também conseguia se comunicar com a namorada em liberdade usando um fone de ouvido. Nesta terça-feira (24) algumas postagens da amada foram comentadas pelo interno.

A Agepen informou em nota que o aparelho do presidiário em questão foi apreendido e o detento isolado em uma cela disciplinar. Ainda de acordo com o órgão o uso do aparelho telefônico móvel é considerado falta grave e poderá ocasionar um maior tempo de permanência na prisão. O celular foi encaminhado a GISP para a perícia e investigações.

Comentários