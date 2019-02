Policiais do serviço da Delepat de MS e com o apoio da PF de Campinas/SP prenderam na tarde de terça-feira (26) o ex-policial militar foragido da justiça, Odair José Belo (47). Ele foi detido no aeroporto utilizando documentos falsos da Bolívia e um RG em nome de José Antônio Brito e dinheiro. Belo chegou a ser considerado o sucessor de Jorge Rafaat um dos chefes do narcotráfico na fronteira, morto em 2016 a tiros de ponto 50.

