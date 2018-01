Presos pela PF na Operação Ouro de Ofir tem pedido negado de soltura

Os presos Celso Eder Gonzaga Araújo, Anderson Flores, Sidnei dos Anjos Peró e Ricardo Machado Neves este último continua foragido da justiça na Operação Ouro de Ofir desencadeado pela PF tiveram mais uma vez a liberdade negada pela Justiça Estadual. A decisão é do desembargador Romero Osme Dias Lopes que saiu no último dia 29/12 após a Justiça Federal enviar o processo para ser julgado pela Justiça Estadual.

As prisões ocorreram na época após as investigações concluírem que o grupo vinha atuando como uma instituição financeira clandestina, a Company Consultoria Empresarial alvo da operação. A quadrilha induzia as vítimas a investirem dinheiro oferecendo na troca quantias milionárias. Esta promessa de enriquecimento envolvia uma mina de ouro, comprovada por documentos falsos do Banco do Brasil.

Após deflagrada a operação pela PF as defesas de Celso, Sidnei e Anderson impetraram com pedidos de liberdade, mas foi negado pela Justiça Federal e também na instância da Justiça Estadual.

Contudo no último dia 22/12 a Justiça Federal decidiu remeter o processo a Justiça de MS. Pois concorda que a análise do MPF que o crime se trata de estelionato e deve ser julgado pela justiça estadual.

A defesa de Celso e Anderson recorreu ao TJMS onde impetraram o pedido de habeas corpus no ultimo dia 28/12, mas o desembargador Romero Lopes negou o pedido do advogado e afirmou que a Justiça Federal mesmo que tenha enviado o processo ao Estado as decisões que culminaram as prisões temporária e preventiva dos investigados continua valendo.

Diante da negativa da soltura o processo que analisa a atuação do grupo em estelionato será analisado pela Justiça de MS.

