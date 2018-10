Presos quebram celas após receberam ‘quentinha’ com frango no almoço

TOMÉ-AÇU-PA (Correspondente) – Trinta detentos do Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu se rebelaram após receberem frango nas refeições. O fato ocorreu na quinta-feira (25), em Tomé-Açu/ Pará. O Grupo Tático da polícia foi acionada e com uso de armas não letais controlou a situação. Os presos responderão por danos ao patrimônio público e descumprimento de medida disciplinar. A Susipe informou que a alimentação é supervisionada por uma equipe de nutricionistas do órgão. No controle de proteínas, a exigência é de que carne bovina e peixe sejam servidos duas vezes por semana e carne de frango, três. A quantidade servida aos internos também é padronizada.

