PRF aplica 500 multas durante feriado

A PRF no decorrer da Operação Proclamação da República em todas as BR´s de MS multou cerca de 500 veículos. O balanço parcial foi divulgado nesta sexta-feira (16). As autuações foram: 1.157 veículos fiscalizados e 1.258 pessoas abordadas; 467 devido à alta velocidade; 19 por ultrapassagens indevidas e 17 por falta do uso de cinto de segurança e 10 por embriagues ao volante. Além de 5 acidentes que registraram 7 feridos e 1 morte. A Operação está prevista para se encerrar no domingo (18).

Comentários