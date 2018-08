PRF apreende 1t de maconha em compartimento oculto de caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da tarde desta terça-feira, 28 de agosto, mais de 1 tonelada de maconha em um compartimento oculto de um caminhão.

Os policiais fiscalizavam na BR-163 km 504 em Jaraguari/MS, quando deram ordem de parada a uma Scania T113, com placas de Pedra Preta/MT, conduzido por um homem de 63 anos.

O motorista se mostrou bastante nervoso com a presença da equipe policial e forneceu informações incoerentes sobre sua viagem, motivo que levou os PRFs a realizarem uma vistoria minuciosa no veículo.

No reboque foi observado uma saliência no suporte do pneu sobressalente, que após aberto foi encontrado um compartimento oculto com vários tabletes de maconha. O carregamento somou 952 tabletes que pesaram 1.002kg (mil e dois quilos) da droga.

O homem foi preso em flagrante e só se manifestou após a equipe encontrar o ilícito. Segundo ele, o caminhão foi deixado em uma chácara em Antônio João/MS para ser carregado. O destino seria a cidade de Rondonópolis/MT, onde receberia o pagamento pelo transporte.

O motorista, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Jaraguari/MS.

Créditos Assessoria da PRF

