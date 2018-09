RIO BRILHANTE-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu 300 kg de agrotóxicos de origem estrangeira na manhã desta sexta-feira (28), na BR 163.

Durante Operação de combate ao crime, os policiais abordaram uma Toyota/SW4 com placas de Sinop/MS que transitava pela rodovia. Ao vistoriar o interior do veículo, encontraram grande quantidade de agrotóxicos de origem estrangeira, com entrada proibida no Brasil.

Preso foi encaminhada a PF de Dourados/MS.

Comentários