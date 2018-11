PRF apreende 93 Kg de maconha em fundo falso de veículo

PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – PF apreendeu 93 Kg de maconha durante a Operação Égide no Km 68 da BR-463, em Ponta Porã/MS. A equipe policial deu ordem de parada a uma Ford/Del Rey Belina, com placas aparentes de São José dos Pinhais/PR. O motorista (38), não portava CNH e nem o documento do veículo. Em vistoria ao automóvel foi descoberto um fundo falso com a droga. Preso o autor confessou que entregaria o entorpecente em Campo Grande/MS e receberia pelo transporte ilícito R$ 1.000. Ele foi encaminhado à Delegacia do Município e recolhido ao xadrez pelo crime de tráfico de drogas.

