PRF apreende drogas e munições em rodovia

DOURADOS-MS (Correspondente) – PRF apreende HB20 com mais de meia tonelada de maconha e munições. O fato ocorreu na quinta-feira (23), no Km 166, em Dourados/MS.

Um veículo HB20 com placas aparentes de Campo Grande/MS foi visto estacionado no acostamento da rodovia. O motorista fugiu ao perceber a presença dos militares e logo a frente perdeu o controle do carro e bateu no meio fio. O traficante fugiu a pé em meio a vegetação. No interior do carro havia vários tabletes de drogas e munição de calibre .38 e as placas originais do carro.

A PF do Município registrou a ocorrência.

