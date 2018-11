PRF apreende em duas ocorrências 1T de maconha

PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu nesta quinta-feira (29) cerca de meia tonelada de maconha em duas ocorrências na BR-463. Na primeira a equipe policial localizou um veículo Ford/Ranger, placas de Uberlândia/MG, que havia colidido contra um poste. O motorista fugiu após a batida. No carro havia 450 Kg de maconha. A segunda apreensão foi no Km 79. Um Fiat Uno placas aparentes de Campo Grande/MS foi abandonado as margens da rodovia com 561 Kg de entorpecentes. A placa original é de João Pessoa/PB. A Policia Civil do Município registrou a ocorrência.

