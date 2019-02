PARÁ-PA (Correspondente) – PRF apreende quatro caminhões com 126,5 m³ madeira ilegal na Transamazônica, nos limites das cidades de Altamira e Vitória do Xingu. Neste ano de 2019 o transporte ilegal de madeira tem se confirmado com maior incidência no Estado do Pará/PA. Em menos de duas horas de operação de fiscalização na BR-230 ocorreram as apreensões.

