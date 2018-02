PRF intercepta 2,1 tonelada de maconha na BR-060

Um flagrante na tarde de ontem (5) resultou numa apreensão de 2,1 toneladas de entorpecentes escondidas numa caixa-d´água, em Campo Grande. Conforme declaração do preso pelo tráfico de drogas à polícia a droga teria como destino a cidade de Goiânia. A apreensão aconteceu na BR-060.

A PRF durante uma fiscalização de rotina deu voz de parada a uma caminhão que estava transportando uma caixa d´água. Durante a abordagem o motorista de 37 anos apresentava um nervosismo além do normal e estava fora de sua rota. Além de um odor muito forte e as informações da nota fiscal não estarem batendo.

Na entrevista pessoal o autor acabou confessando que havia sido contratado em Aparecida de Goiânia (GO) para transportar a droga. Não revelou o quanto receberia pelo serviço.

O caminhão foi levado à delegacia da PRF onde a caixa-d’água foi aberta com o auxílio dos bombeiros e encontrado 1.196 tabletes de maconha que pesados totalizaram 2,1 toneladas e mais 2,1 Kg de haxixe.

O motorista ainda revelou que trabalhava a 8 anos na região de Goiânia transportando melancia e que no final da safra recebeu do patrão o convite de transportar a caixa-d’água até Ponta Porã/MS. Fez a viagem e chegou ao município no dia 17 de janeiro. Permaneceu por uma semana na cidade, deixou o veículo com um homem paraguaio e retornou de ônibus para casa, em Aparecida de Goiânia.

O homem o buscou no dia 4 de fevereiro e o levou até Maracaju. De lá pegou o caminhão com a caixa-d’água já preparada com a droga para levar a Goiânia.

A Policia o motorista revelou que no caminhão havia um rádio amador de onde se comunicava com os ‘batedores’ em pelo menos dois veículos.

No veiculo a polícia localizou uma arma calibre 20, 5 munições e dois celulares.

Comentários