RIO BRILHANTE-MS (Correspondente) – Apreendida na noite de quarta-feira (19) pela PRF, no Km 32 da BR-163 um MMC/L200 TRITON, placas de Ilhabela/SP conduzida por um homem de 23 anos, com chassi e placa adulterados. Chegado no sistema constatou-se produto de roubo. A placa original é de São Bernardo do Campo/SP. O motorista foi autuado em flagrante e recolhido ao xadrez.

