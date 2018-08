PRF prende traficante que fugia para o Paraguai

PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A PRF prendeu um homem com dois mandados de prisão em aberto. O fato ocorreu na noite de quarta-feira (29), em Ponta Porã/MS.

Um veículo Ford/KA foi abordado pelos militares. A motorista (24) estava na companhia de uma mulher (47) e um homem (44). Os documentos pessoais foram solicitados mas o do passageiro havia indícios de fraude. Constatado o autor confessou a adulteração e declarou que comprou por 300,00 no Paraguai. Com o nome verdadeiro constatou-se evadido do sistema prisional. A motorista informou que fora contratada para buscar o indivíduo a pedido de uma empresa e a passageira apenas a acompanhava.

Ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã/MS.

