PRF realiza neste fim de semana Operação Eleições 2018

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá realizar entre os dias 05 a 07 de outubro, a Operação Eleições 2018. Neste próximo final de semana, será o Primeiro Turno das Eleições 2018 e a expectativa é de aumento do fluxo de veículos nas rodovias de todo o Brasil.

Para assegurar o direito ao voto e a fluidez no trânsito das rodovias federais do Estado, a PRF realizará além de ações juntamente com outros órgãos de Segurança Pública para garantir esse direito constitucional, atuará também no combate aos crimes eleitorais.

O objetivo da Operação Eleições 2018 da PRF é garantir aos eleitores segurança e fluidez no trânsito rodoviário para que tenha o seu direito ao voto livre e imparcial. Outras ações da PRF atendem ao exercício da democracia através de escoltas ou outras solicitações que venham a demandadas pela Justiça Eleitoral.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS) terá todo apoio da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização de crimes eleitorais durante as eleições, como em qualquer situação para salvaguardar a democracia no país.

