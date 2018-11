PRF recupera 4 veículos roubados em dois dias de fiscalização

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou 4 veículos roubados, em dois dias de fiscalização, no estado.

Na quarta-feira, 21 de novembro, no km 321 da BR-060, durante deslocamento em Bandeirantes, a equipe policial recuperou o Ford/EcoSport, com placas aparentes de Salvador/BA, conduzido por um homem de 22 anos. O veículo estava com os sinais de identificação adulterados, e tinha registro de roubo/furto na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, em 24/08/2018. O preso e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Bandeirantes/MS.

Na quinta feira, 22 de novembro, no km 736 da BR 163 em Coxim/MS, a PRF recebeu informações de que um veículo envolvido em um acidente seria fruto de roubo. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o automóvel Fiat/Strada estava com as placas (aparentes de Cuiabá/MT) adulteradas e possuía registro de roubo/furto em Cuiabá/MT.

O condutor, de 35 anos, foi encaminhado, juntamente com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Coxim/MS.

Na terceira ocorrência, durante a Operação Égide no km 68 da BR-463, em Ponta Porã, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Renault/Kwid, com placas aparentes de São Caetano do Sul/SP. Dentro, estavam o condutor, um paraguaio de 33 anos, e o passageiro, um egípcio de 30.

Em verificação aos sinais de identificação, foi descoberto que as placas eram falsas. O automóvel era registrado em Novo Gama/GO e possuía ocorrência de roubo/furto em 15/11/2018.

Logo em seguida, foi feita abordagem ao VW/Saveiro, com placas de Belo Horizonte/MG. O motorista, de 19 anos, se apresentou nervoso à abordagem e confessou estar viajando junto com o primeiro veículo.

O motorista declarou que acompanharia o Renault/Kwid até o Paraguai e receberia a quantia de R$ 1.000 (mil reais) pelo serviço.

Os três presos e os veículos foram encaminhados para a Polícia Judiciária de Ponta Porã/MS.

A ultima ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou 2 (dois) veículos no km 22 da BR 267, em Bataguassu/MS, constatando de imediato que os automóveis apresentavam sinais de adulteração.

Os automóveis Nissan/Versa com placas aparentes de São Paulo/SP e uma caminhonete GM/S10 com placas aparentes de Aracruz/ES, foram roubadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ. As cidades de origem dos automóveis eram Belo Horizonte/MG e Guapimirim/RJ, respectivamente.

Os condutores dos veículos Nissan Versa, de 22 anos e da caminhonete S10, de 34 anos, declararam que buscaram o veículo na cidade de Juiz de Fora/MG e tinham como destino final a cidade de Ponta Porã/MS, quando receberiam a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte.

Os presos e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu/MS.

