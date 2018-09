SÃO GABRIEL DO OESTE/MS (Correspondente) – Apreendia na manhã de segunda-feira (24) pela PRF, no Km 612 da BR-163, um Honda Civic, placas de Cuiabá/MT, conduzido por um homem (24) acompanhado de uma mulher (31) e duas crianças de 3 anos e 5 meses. Chegado no sistema constatou ser produto de roubo. A placa original é de Ferraz de Vasconcelos/SP. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia da Policia Civil do Município.

