Priorizando diálogo com a população, Coronel David visita região do Lagoa na Capital

Após percorrer 11 municípios no mês de julho com o intuito de conversar com moradores, lideranças políticas e apoiadores em diversas regiões do Estado, Coronel David, candidato a deputado estadual pelo PSL (Partido Social Liberal) aproveitou a manhã desta quarta-feira (8) para visitar bairros de Campo Grande.

David caminhou pelos bairros da região do Lagoa – Tarumã, São Conrado, Santa Emília e Cophavilla II e conversou com moradores e comerciantes, que abordaram o candidato sobre questões relacionadas a segurança pública, educação e falta de estrutura de esporte e lazer na região. “Já conheço o trabalho do Coronel David e sei que ele fez muito aqui pela nossa região, principalmente para os mais idosos. Tenho certeza que ele pode nos ajudar a trazer mais segurança, investimentos na educação, pois sei que o que ele puder fazer para melhorar ainda mais o nosso bairro ele vai concretizar”, disse Ismael Alexandre da Silva, operador de máquinas e morador do Cophavilla II.

“É importante esse contato com a comunidade para saber o que cada região precisa. Não adianta só falar, temos que ver de perto e reforçar o compromisso com a população sul-mato-grossense”, disse Coronel David.

