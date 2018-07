PRISÃO: Advogados de Puccinelli vão recorrer em Brasília

O desembargador Mauricio Kato, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3), com sede em São Paulo, a qual sujeita a Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, acaba de negar o habeas corpus em favor de André Puccinelli, do seu filho Puccinelli Júnior e do advogado João Paulo Calves. Isso significa que a instância a ser percorrida será o STJ. O que se comenta é que André Puccinelli faz uma desesperada corrida contra o tempo. Ele terá que estar em liberdade no mais tardar no dia 3 de agosto – em 10 dias – quando o MDB deverá fazer a sua convenção. Se não estiver em liberdade André Puccinelli perderá o direito de ser candidato a governador do Estado. Os advogados de Puccinelli já voaram para Brasília para tentar libertá-lo.

