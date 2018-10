Processos do TED terão maior agilidade com novo Regimento Interno

Na última sessão do Conselho Seccional foi realizada alteração no Regimento Interno da OAB/MS e aprovado aumento do número de relatores. A nova determinação, de acordo com o novo Código de Ética, permite que as instruções processuais possam ser delegadas para os Tribunais de Ética e Disciplina (TEDs).

“Até o momento, a instrução dos processos era feita pelos Conselheiros Estaduais, que além das tarefas normais, próprias do Conselho, tinham ainda que instruir os processos ético-disciplinares que muitas vezes acumulam apesar dos esforços expendidos. Agora, o Tribunal de Ética e Disciplina passará a exercer um maior controle sobre os processos ético-disciplinares, já que terá um quadro de relatores próprio para isso. Com o aumento do número de relatores, nós daremos maior agilidade evitando, inclusive, a prescrição. Vamos conseguir dar uma resposta mais rápida para a sociedade. Assim como cobramos agilidade dos processos no Poder Judiciário precisamos dar o exemplo dentro da OAB/MS, atitude que a atual Diretoria e Conselho Estadual priorizam tomando medidas como essa”, frisou a Presidente do TED, Marta Taques.

Créditos OAB-MS

