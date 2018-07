Procon Estadual encontra mais de 90 produtos vencidos em supermercado

Em ação realizada nesta terça-feira (24), os fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), verificaram em supermercado localizado em Campo Grande, produtos com validade expirada, totalizando mais de 90 itens.

Entre os produtos, que foram descartados pelos fiscais do órgão, estavam 36 embalagens de salgadinho de milho, 19 embalagens de azeitonas, 09 embalagens de chantilly, além de mistura para bolo, ovos de codorna e molhos.

O Procon Estadual destaca que o consumidor deve permanecer atento ao produto que estiver adquirindo, conferindo informações básicas, como a data de validade e sua presença visível na embalagem, e ainda aspectos como aparência do produto, para que faça sempre uma compra segura.

Somente neste ano o Procon-MS já fiscalizou mais de 45 supermercados. O órgão disponibiliza o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para informações e denúncias.

