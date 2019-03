Procon Estadual realiza pesquisa e detecta diferença de até 255,56% em produtos de floricultura

Levando em consideração a proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizaram pesquisa de preços em floriculturas por se tratar de estabelecimentos que, por tradição, comercializam produtos mais adquiridos para presentear as mulheres.

Como resultado dos trabalhos realizados pelos pesquisadores do Procon Estadual, ficou constatada diferença de até 255,56 % em um dos itens pesquisados, o buquê de flores do campo médio – em um local foi encontrado a R$ 160,00 e em outro vendido por R$ 45,00.

Em seguida, em diferença de preços, está a orquídea em vaso com duas hastes. Este produto custa R$ 150,00 em algumas floriculturas e em outra sai bem mais barato, sendo vendido a R$ 52,00, ou seja, com diferença de 188,48%.

A pesquisa realizada de 22 a 25 de fevereiro verificou preços de nove itens em 12 estabelecimentos especializados e visa orientar o consumidor a economizar quando decidir adquirir produtos específicos para a data comemorativa. Entre os 12 locais pesquisados, teve um que apresentou maior número de itens – seis ao todo – com o menor preço enquanto, inversamente, o maior preço em igual número de produtos foi detectado em outra floricultura.

Na opinião do superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, “mais uma vez ficou demonstrada a necessidade do consumidor pesquisar preços sempre que desejar adquirir qualquer produto. O resultado é sempre a oportunidade de encontrar diferenças compensadoras. Economizar sempre faz bem”, finaliza.

Créditos: Waldemar Hozano – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor –Procon-MS

