Procon fiscaliza e autua postos de combustíveis por irregularidades

Em ação conjunta entre o Procon/MS; Sedhast; Decon e ANP inspecionaram 25 estabelecimentos na região da fronteira de MS com Paraguai, entre os dias 16 e 19 de abril. Foram retirados de circulação 328 itens vencidos.

Em Ponta Porã foram 12 postos vistoriados e 10 autos de infração; Bela Vista 5 postos fiscalizados e 3 autos de infração; Caracol e Antônio João e Caarapã 5 postos inspecionados e 3 autos de infração.

Marcelo Salomão, titular do PROCON/MS ressaltou que ‘O Procon Estadual, juntamente com seus parceiros, decidiu de forma preventiva fazer uma operação na fronteira para que todos nossos consumidores se sintam seguros com os combustíveis e serviços utilizados nesses locais. Fiscalizamos os postos colocando produtos impróprios e vencidos fora de circulação e ainda averiguando as bombas de combustíveis de a prevenir prejuízos aos consumidores.

Comentários