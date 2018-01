Procon recolhe produtos com irregularidades em estabelecimento na Capital

O Procon Estadual em mais uma operação na manhã de ontem (18) recolheu 197 itens em estabelecimento na Capital, localizado na Avenida Calógeras, 1932. Através de denuncia realizada via site do Procon, a fiscalização constatou diversas irregularidades como produtos fora do prazo de validade.

Foram encontrados no total 29 produtos fora da validade, 3 produtos sem informação específicas sobre as características e mais 165 produtos impróprios que não estavam sendo armazenados em temperatura ideal. A operação contou com o apoio de agentes da Delegacia do Consumidor (Decon).

De acordo com Marcelo Salomão, titular do Procon/MS ligada a Sedhast os produtos apreendidos foram todos recolhidos e descartados. Será aberto um processo administrativo onde poderá ser aplicada uma sansão administrativa, que pode chegar aos R$ 50 mil’, reforçou Marcelo Salomão.

O Procon Estadual disponibiliza o 151 e o Fale Conosco e o site www.procon.ms.gov.br aos consumidores para denúncias e obterem informações.

Comentários