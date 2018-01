Procon/MS alerta consumidores na compra do material escolar

Segundo pesquisa divulgada pelo Procon/MS o preço dos materiais escolares apresentaram uma variação de até 755,2 % em Campo Grande. Os valores de 126 produtos foram levantados entre os dias 2 e 12 de janeiro.

De acordo com o órgão de defesa do consumidor a maior variação de preço foi encontrado no valor da cola bastão de 10 gramas. De acordo com a pesquisa o valor menor é o da Zornimat, R$ 0,76 a unidade e o maior da livraria Lê, R$ 6,50 ou seja uma diferença de R$ 5,74 num único produto. O percentual equivalente aos 755,2%.

Outras variações também apareceram como o papel almaço, fita dupla face, apontador, canetinha, lapiseira, lápis entre outros.

Diante da grande diferença de valores o Procon/MS reforça a orientação ao consumidor que pesquise os preços antes de efetuarem as compras.

Confira na integra da lista do Procon abaixo:

Pesquisa-Material-Escolar-2018-Procon-MS

Comentários