Produtor rural morre após capotar caminhonete na MS-295

De acordo com o site A Gazeta News Maxionilio Machado Dias, de 65 anos, produtor rural morreu após a caminhonete que conduzia uma Toyota Hilux placas de Umuarama-PR sair da pista e vir a capotar. O acidente ocorreu no fim da tarde de ontem (27) em Paranhos/MS.

Ainda de acordo com a publicação do site o acidente ocorreu na MS-295. Informações policiais são de que o capotamento do produtor rural que é residente em Umuarama, no Paraná e proprietário da Fazenda Pantanal foi arremessado para fora do veículo e caiu em uma lagoa as margens da rodovia.

Informações são de que no momento do acidente chovia muito. A Policia Civil esteve no local e fará o levantamento da causa do acidente.

O corpo de Maxionilio será transladado para a cidade de Umuarama onde seus familiares residem.

Informações de acordo com o site A Gazeta News

