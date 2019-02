Prof. João Rocha recebe diretora do Instituto de Direito Administrativo de MS

A diretora de Assuntos Institucionais do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul), Dra. Kátia Sarturi, esteve hoje com presidente da Câmara Municipal, vereador Prof. João Rocha, para convidar para o lançamento do XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que acontece no dia 27 de fevereiro, às 19h, no plenário do TCE (Tribunal de Contas do Estado), em Campo Grande.

O evento será aberto pelo presidente do IBDA (Instituto Brasileiro de Direito Administrativo), professor Fabrício Motta, e, neste ano, será realizado entre os dias 16 e 18 de outubro, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

O Congresso acontece anualmente em capitais brasileiras e irá homenageará Celso Antônio Bandeira de Mello, professor de direito da PUC/SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e guru do Direito Administrativo brasileiro.

Créditos: Assessoria do Vereador

Comentários