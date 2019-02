Prof. João Rocha tem indicação de limpeza no Residencial Búzios atendida pela Prefeitura

Moradores do Residencial Araras, no bairro Residencial Búzios, finalmente têm um motivo para comemorar. Após meses sofrendo com excesso de mato e entulho no local, a Prefeitura atendeu a indicação do vereador Prof. João Rocha e realizou a limpeza do espaço.

O pedido foi feito pelo parlamentar no último dia 14, e encaminhado à Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos). Na ocasião, Rocha justificou a necessidade de limpeza urgente do local. “[Os moradores] sentem-se prejudicados pela falta desta benfeitoria, pois estão esperando limpar para poder entrar em seus terrenos e construir. Moradores no bairro do entorno estão jogando entunhos e bichos mortos por conta do mato alto”, descreveu.

Quem passou pelo local já pode notar a diferença após a intervenção do poder público. O espaço limpo pela Prefeitura fica na esquina das ruas Antônio Corrêa da Silva e Margarida Neder.

