Prof. Rinaldo pede reforço na segurança em Chapadão do Sul

Na sessão legislativa desta terça-feira (15), o líder do Governo, deputado Professor Rinaldo (PSDB), encaminhou três indicações, solicitando ao Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao Secretário de Segurança, Antônio Carlos Videira, reforço na segurança do município de Chapadão do Sul.

Conforme os vereadores Alline Tontini (PSDB), Anderson Abreu (DEM), Mika (PMDB) e Paulo Lupatini (PSDB), Chapadão do Sul hoje sofre com presos que estão aguardando julgamento e como a cidade não possui uma penitenciária, eles aguardam nas delegacias, onde estão promovendo constantes rebeliões e depredação do patrimônio público. A situação tem feito com que os policiais, tenham que reforçar a seguranças nesses estabelecimentos, comprometendo a realização de investigações e rondas policiais, acarretando no aumento de delitos. Diante disso, o deputado Professor Rinaldo encaminhou a solicitação de aumento do efetivo das Polícias Civil e Militar na cidade.

Os vereadores também destacaram que parte considerável dos inquéritos policiais em Chapadão do Sul refere-se à violência contra a mulher, então o deputado pediu a implantação de uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher no município. “A implantação de uma delegacia especializada contribuiria para ampliar a proteção à mulher, oferecendo atendimento qualificado para as vítimas de violência”, pontuou o parlamentar.

Por fim, atendendo ao pedido dos vereadores Alline Tontini (PSDB), Alírio Bacca (PP), Anderson Abreu (DEM), Elton Silva (PR), Mika (MDB), Professor Cícero (PHS) e Vanderson (PEN), com a finalidade de melhorar o serviço prestado à população e tendo em vista a realização de concurso público, Professor Rinaldo solicitou a destinação de um perito papiloscopista e de mais um delegado para a Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.

