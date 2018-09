Professor Rinaldo pede melhorias na infraestrutura para as comunidades rurais

Na sessão legislativa de quinta-feira (27), o líder do Governo, deputado estadual Professor Rinaldo (PSDB), apresentou três indicações solicitando melhorias para comunidades rurais, assentamentos e quilombolas.

Para o Assentamento Magno de Oliveira, do município de Amambai, o deputado encaminhou pedido para que a Energisa implante em caráter de urgência a rede elétrica no local, “conforme os vereadores do município, os trâmites para legalização do assentamento já foram concluídos e os assentados têm pressa, pois a rede elétrica contribuirá com o desenvolvimento da produção”, afirmou Professor Rinaldo.

O parlamentar pediu também o patrolamento da estrada que dá acesso ao assentamento Sucuri, em Campo Grande e da rodovia MS-010, que liga os distritos de Rochedinho (Campo Grande) e Furnas do Dionísio (Jaraguari). “Os pequenos produtores dessas regiões reivindicaram-nos essa ação, pois as estradas estão em más condições de conservação, dificultando o escoamento da produção e o transporte escolar”, disse Rinaldo.

Professor Rinaldo é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio e do Cooperativismo na Assembleia Legislativa, “temos muito carinho e cuidado por essa área, eu cresci na roça e sei as dificuldades do pequeno produtor, bem como da necessidade de fortalecimento do setor para a economia do nosso Estado. Mato Grosso do Sul importa de outros estados cerca de 80% dos hortifrutis que consume”, concluiu.

