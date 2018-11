Profissionais de sucesso recebem honrarias da deputada Mara Caseiro

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promoveu na noite de quarta-feira (31) sessão solene para entrega do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e Comenda do Mérito Legislativo àqueles que se destacam por sua atuação em favor da sociedade.

A deputada estadual Mara Caseiro homenageou o presidente do Hospital do Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, Aldoir Pedro Teló, o advogado Décio Braga e os empresários José Moacyr Fattor e Levi Marcos da Cruz.

Teló nasceu em Encantado, no Rio Grande do Sul, e está em Campo Grande há 35 anos, onde sempre se dedicou ao comércio e Administração de Empresas. A música foi outra atividade que marcou a vida desse gaúcho, que é casado e pai de três filhos, entre eles Michel, o mais famoso.

O advogado Décio Braga vem de uma família paulista e trabalha sobretudo na área trabalhista, com forte atuação na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul.

Também de São Paulo veio o empresário José Moacyr Fattor, que chegou ao Estado em 1969, mais precisamente em Nova Andradina. Já foi presidente do Lions Clube, venerável na Maçonaria e atua há 25 anos na revenda de combustíveis.

Mara Caseiro homenageou ainda o empresário Levi da Cruz, que nasceu em Eldorado e atua no ramo de farmácias desde 1983. Faz parte da diretoria da Sinprofar/MS (Sindicato dos Varejistas de Produtos Farmacêuticos) e do Sindicato dos Balconistas Práticos de Mato Grosso do Sul.

“É uma honra homenagear pessoas que se dedicam por nosso Estado. São merecedores de todo o nosso carinho e reconhecimento de nossa gente”, afirmou Mara Caseiro.

A Comenda do Mérito Legislativo foi instituída pela Resolução 02, de 30 de agosto de 1985, com o objetivo de homenagear personalidades que, por meio de suas ações, tenham contribuído, dentro ou fora do País, para o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso do Sul.

Com finalidade semelhante, o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense é disposto pelo Regimento Interno da Casa de Leis.

