Programa ‘Motorista Premiado’ irá premiar motoristas sem multa na Capital

Adriane Lopes (PEN), prefeita em exercício sancionou o projeto de lei ‘Motorista Premiado’, que visa premiação a condutores que não cometerem atos infracionais previstas no Código de Trânsito por pelo menos um ano. A premiação será em dinheiro, mas caberá a Prefeitura determinar o valor de acordo com a arrecadação oriunda das multas.

De acordo com o texto sancionado os motoristas deverão se cadastrar. Mas o cadastramento só poderá ocorrer com veículos de sua propriedade e deve estar registrado, licenciado e emplacado no município de Campo Grande de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

Como se trata de um programa de fiscalização e educação de trânsito a verba para a execução para os recursos para o sorteio serão estabelecidas pelo artigo 320 do CTB. Um percentual será determinado pelo Executivo em relação a receita arrecadada provenientes das multas de trânsito.

Somente pessoas físicas poderão participarem do projeto. De acordo com o projeto sancionado os prêmios serão distribuídos por sorteio no mês de setembro, no dia 25 alusivo à comemoração do Dia Nacional do Trânsito.

A Lei será regulamentada pelo executivo dentro de três meses. Medida esta aprovada no fim do ano passado pela Câmara Municipal de autoria do vereador João Cesar Mattogrosso (PSDB).

