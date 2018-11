Programa Telecentro 2.0 inicia turma de Hotelaria e atendimento

Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, iniciou nesta segunda-feira (5), mais duas turmas de alunos no curso de Hotelaria e Atendimento. São 40 jovens de 15 a 29 anos, divididos em dois períodos matutino e vespertino, que aprenderão o básico em apenas 5 dias.

O curso, ministrado pelo prof. Yuri Durães, exerce didáticas que envolvem o cotidiano de um funcionário de hotel, como por exemplo; fazer check-in, check-out, recepção, acolhimento dentro dos protocolos de atendimento ao cliente.

O Programa Telecentro 2.0, em pouco mais de um ano, já capacitou mais de 1.100 jovens de 15 a 29 anos nos cursos totalmente gratuitos de informática, técnicas de venda, telemarketing, hotelaria e atendimento, linguagem entre outros.

Para o subsecretário Maicon Nogueira, o programa telecentro 2.0 está se consolidando a cada turma formada. “O programa está crescendo a cada semana, hoje podemos atender até 40 jovens por curso, mas nosso objetivo é aumentar a capacidade de alunos matriculados”. Explica Maicon.

Segundo o professor Yuri Durães, o Telecentro 2.0 oferece cursos que cumprem as exigências do mercado de trabalho. “O Telecentro da Juventude 2.0 é uma extensão e renovação do projeto Telecentro e o objetivo, além de capacitar, é trazer um ‘pedaço’ do mercado de trabalho para dentro de sala de aula”, conclui.

Para participar dos cursos oferecidos pela Subsecretaria de Políticas para Juventude basta ligar para 3314-3577 ou encaminhar-se à sede localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

