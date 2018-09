Projeto Brincalhão leva esporte e lazer para diversas regiões da capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), leva de forma itinerante, o Projeto Brincalhão para comunidades de diversas regiões de Campo Grande.

O Projeto vai aos Ceinfs, associações de moradores, parques e praças, proporcionando atividades recreativas e esportivas organizadas e orientadas por professores de educação física como pula-pula, tobogã, castelinho, chute a gol, gincanas e jogos.

“São momentos de diversão e aprendizado. É um estímulo a imaginação e a criatividade, por meio do resgate de jogos e brincadeiras tradicionais que levamos as diversas regiões urbanas, rurais e distritos dos municípios”, explicou a coordenadora geral do Projeto Brincalhão, professora Michely Rita de Cássia Cavalari Prado.

O atendimento é feito mediante o deslocamento de um veículo identificado, cedido pela prefeitura, todas as quartas-feiras das 8h às 11h ou 14h às 17h e no Sábado das 08h às 11h ou 14h às 17h

O diretor-presidente Rodrigo Terra explicou que podem participar do projeto crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Ainda segundo ele a solicitação para o atendimento do projeto deve ser feita via ofício (E-doc ou protocolado no gabinete da Funesp).

Projeto Brincalhão

No Mês de Agosto foi lançado o Projeto Brincalhão e teve seu primeiro atendimento no bairro Estrela do Sul. Segundo a Superintendente Administrativa, da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) Fabiene Gardim “o projeto atendeu em média 100 crianças, com brinquedos e muitas atividades trouxe muita alegria para o evento e reuniu toda a comunidade local”.

Mais informações acessem http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp

Créditos Assessoria da PMCG

Comentários