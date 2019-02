Projeto de Chiquinho Telles qualifica moradores do Jardim Petrópolis com curso gratuito

A comunidade do Jardim Petrópolis foi contemplada com Curso Gratuito de Qualificação, que faz parte do projeto social do líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD). As aulas para aprendizado de métodos para conservação de legumes se deram nos últimos dias 13 e 14, com a participação de lideranças, parceiros, e dos 25 alunos, do sexo feminino e masculino.

Durante a solenidade, a presidente do Clube de Mães, Zoraide Pereira Canos, lembrou que o trabalho do Vereador resultou, em curto espaço de tempo depois da realização do Gabinete Comunitário, em importantes melhorias para o Jardim Petrópolis, tais com operação tapa-buracos, sinalização de trânsito vertical e horizontal, poda de árvores e limpeza da Praça. “Toda essa transformação que está acontecendo em nosso bairro é graças à atuação do nosso vereador. Já mudou bastante aqui e vai mudar muito mais. Está programado o atendimento de outras solicitações, como a limpeza do parquinho e campo de futebol, implantação de quadra esportiva na praça, e do projeto social Craques do Amanhã”, discursou.

A líder agradeceu pela realização do curso de picles, dando oportunidade de geração de renda aos participantes. A pedido de dona Zoraide, o Parlamentar autorizou a realização de mais um curso, sendo escolhido o de Design de Sobrancelha. Ela afirmou que “agora eu tenho em quem me apoiar”, referindo-se a Chiquinho Telles.

Oportunidade

Kely Adriane Cavale, que faz parte da diretoria do Clube de Mães, manifestou que “se tivessem mais vereadores que fizessem isso, ajudaria muito a comunidade. “Percebemos que Chiquinho Telles é do povão, preocupa-se com a população”.

A cursante Ketiney Gomes dos Santos comentou que gostou muito do curso, “e gostaria que o Vereador continuasse com esse tipo de projeto”. Ela está desempregada e viu no curso uma esperança de começar um negócio próprio.

O curso teve a presença de dois homens, sendo eles Davi Martins e Firmino de Oliveira. No caso de Martins, ele sentiu motivação em participar porque gosta de cozinhar e pretende transmitir os conhecimentos adquiridos aos amigos. “Projetos como esse é bem a característica do Chiquinho. Ele sempre procura estar junto à comunidade”.

Já Oliveira, que é instrutor de culinária, aproveitou a chance para aprimorar os seus saberes. Segundo ele, “esse tipo de iniciativa é muito valorosa para as famílias de baixa renda. E o fato de o curso vir ao bairro facilita muito, evitando que os interessados tenham custos com locomoção. O Vereador está de parabéns”.

A síndica Suzana Vitalina Alves, que cedeu o espaço do salão de festas do condomínio que administra para a promoção do curso, expôs que “estamos muito felizes com a parceria de Chiquinho Telles, porque tivemos um rápido retorno. Aqui, nunca foram oferecidos cursos de qualificação gratuitos à comunidade. Essa nossa parceria promete”.

Ao se dirigir aos alunos, Chiquinho Telles afirmou que é muito gratificante se deparar com as pessoas que passaram pelos seus projetos sociais, e que conseguiram progredir. “O conhecimento é uma riqueza que ninguém tira das pessoas. Desde quando eu era líder comunitário desenvolvia esses tipos de projetos, que fizeram a diferença na vida de muita gente”, constatou.

