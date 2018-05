Projeto do Dr. Sami em prol da saúde de diabéticos é sancionado e se torna Lei Municipal

Foi sancionada a Lei n°6.002 que dispõe sobre o atendimento integral ao portador de Pé Diabético, no município de Campo Grande. O Projeto de Lei com emenda do vereador Dr. Wilson Sami (MDB) foi apresentado à Mesa Diretora em 10 de abril e sancionada pelo prefeito no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quarta-feira (16).

Em vigor à partir da data de sua publicação, a Lei prevê atendimento integral ao portador de Pé Diabético, visando prevenir, diagnosticar e tratar os diversos tipos de lesões que o paciente diabético pode apresentar nos pés. Prevê ainda atendimento na área de podologia a estes pacientes na Rede Hospitalar, Atendimento Ambulatorial e nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), desde que haja agendamento prévio.

Serão realizadas também campanhas de esclarecimentos sobre cuidados com os pés dos pacientes diabéticos. “É um momento muito importante para a saúde. Pacientes diabéticos precisam de atenção especial e contar com mais esse suporte da Saúde Pública Municipal é um grande avanço. Diabetes e problemas do pé são quase sinônimos. É fato conhecido que os diabéticos são propensos à doença do pé e o temor de gangrena está presente na rotina destes pacientes, que se esforçam para manter sua saúde e proteger suas vidas”, avalia o vereador.

Comentários